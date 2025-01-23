Dolar
35.64
Euro
37.13
Altın
2,754.86
ETH/USDT
3,227.90
BTC/USDT
102,244.00
BIST 100
10,090.76
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Emine Erdoğan, Ruanda Cumhurbaşkanının eşi Jeannette Kagame ile bir araya geldi

Emine Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame'nin eşi Jeannette Kagame ile Afrika Kültür Evi ve Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ne ziyarette bulundu.

Orhan Onur Gemici  | 23.01.2025 - Güncelleme : 23.01.2025
Emine Erdoğan, Ruanda Cumhurbaşkanının eşi Jeannette Kagame ile bir araya geldi

Ankara

Emine Erdoğan'ı, Afrika Kültür Evi'nde, Afrika El Sanatları ve Kültür Evi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zeliha Sağlam ile Ankara'daki üniversitelerde yüksek lisans yapan Afrikalı öğrenciler karşıladı.

Burada, Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame'nin eşi Jeannette Kagame'yi karşılayan Emine Erdoğan, konuğu ile kültür evini gezdi.

Kültür evinde Afrika'ya özgü el sanatları ürünlerini inceleyen lider eşleri, Sağlam'dan, Afrika Kültür Evi ile ürünlere ilişkin bilgi aldı.

Kagame, Emine Erdoğan'ın himayesinde yayımlanan "Afrika Seyahatlerim", "Afrika Atasözleri Seçkisi" ve "Afrika Yemek Kültürü" kitaplarını da inceledi.

Nasrettin Hoca Çocuk Kütüphanesi'nde çocuklarla bir araya geldiler

Emine Erdoğan ve Jeannette Kagame, daha sonra, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni de ziyaret etti.

Cihannüma Salonu'na geçen Emine Erdoğan ve Kagame, Ruanda özel bölümünde yer alan kitapları inceledi.

Emine Erdoğan, Kagame'ye, Mevlana'nın "Mesnevi" eserinin İngilizce baskısı ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hazırlanan "Türkiye" tanıtım kitabını hediye etti.

Ardından Nasrettin Hoca Çocuk Kütüphanesi'ni ziyaret eden Emine Erdoğan ve Kagame, atölye çalışmalarına katılan çocuklarla sohbet ederek, fotoğraf çektirdi. Çocuklar, kendi yazdıkları ve ciltlerini diktikleri hikaye kitaplarını lider eşlerine imzalattı.

Emine Erdoğan ve Kagame, kütüphane ziyaretlerinin ardından Devlet Konukevi'ne geçti. Kagame, burada, Emine Erdoğan'ın himayelerinde hazırlanan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk imzacısı olduğu "Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı"nı imzaladı.

Lider eşleri daha sonra ikili görüşme gerçekleştirdi.

Emine Erdoğan'dan ziyaretlere ilişkin paylaşım

Emine Erdoğan, ziyaretlere ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise Ruanda Cumhurbaşkanının eşi Jeannette Kagame'yi, Afrika El Sanatları ve Kültür Evi Derneği'nde ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Afrikalı kadınların el emeği ürünlerinin adil bir pazar anlayışıyla satışına öncülük etmek için hayata geçirdikleri derneğin serüvenini paylaştığını belirten Emine Erdoğan, "Aralarında Ruanda dokusunu da taşıyan birbirinden özel eserleri birlikte inceledik. Burada her motif bir hikaye, her detay bir kültür yansıması olarak yaşam buluyor. Sayın Kagame ile Afrika Kültür Evi Derneği çatısı altında buluşmamızın, ülkelerimiz arasındaki dayanışma ruhunu sonsuz bir köprüye dönüştürmesini temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Emine Erdoğan, bir diğer paylaşımında da bilginin ışığının, kültürler ve coğrafyalar arasında bağlar kuracağına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanemizde, Ruanda Devlet Başkanının kıymetli eşi Jeannette Kagame ile bir araya gelerek, medeniyetimizin derinliklerini yansıtan eserleri birlikte inceledik. Ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin, paylaşılan bilgi ve dostlukla zenginleşerek ilerlemesini temenni ediyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan, Ruanda Cumhurbaşkanının eşi Jeannette Kagame ile bir araya geldi
Kartalkaya'daki yangından, aşağı sarkıttıkları çarşafla kurtulan otel fotoğrafçısı yaşadıklarını anlattı
İki arkadaş, Kartalkaya'daki yangında mahsur kalanları kurtarmak isterken can verdi
Dışişleri Bakanı Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştü
Erzurum merkezli araç kiralama dolandırıcılığı soruşturmasında 83 zanlı tutuklandı

Benzer haberler

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Panama'yı ziyaret etmeye hazırlanıyor

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Panama'yı ziyaret etmeye hazırlanıyor

Emine Erdoğan, Ruanda Cumhurbaşkanının eşi Jeannette Kagame ile bir araya geldi

Emine Erdoğan'dan Kartalkaya'daki yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Dicle Üniversitesi hastaneleri bölgenin sağlık üssü olarak hizmet veriyor

Dicle Üniversitesi hastaneleri bölgenin sağlık üssü olarak hizmet veriyor
Türk Dünyası İnsan Kaynakları Geliştirme Enstitüsü'nün ilk faaliyeti Türkiye'de yapıldı

Türk Dünyası İnsan Kaynakları Geliştirme Enstitüsü'nün ilk faaliyeti Türkiye'de yapıldı
Emine Erdoğan: Devlet koruması altındaki çocuklarımızın güven ve huzurlu ortamda yetişmeleri önceliklerimizden olmuştur

Emine Erdoğan: Devlet koruması altındaki çocuklarımızın güven ve huzurlu ortamda yetişmeleri önceliklerimizden olmuştur
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet