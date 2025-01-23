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Kartalkaya'daki otel yangınına ilk müdahale anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin yaşamını yitirdiği oteldeki yangına ilk müdahalenin yapıldığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Mehmet Emin Gürbüz, Kadir Yıldız  | 23.01.2025 - Güncelleme : 23.01.2025
Kartalkaya'daki otel yangınına ilk müdahale anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı

Bolu

Grand Kartal Otel'de önceki gün yangın ihbarının alındığı saat 03.27'den sonra ilk müdahalenin başladığı anların devamında, saat 04.30 sularında yaşananlar çevredekiler tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Görüntülerde otelin girişi, vadiye bakan cephesi ve üst katlarından alevler yükseldiği görülüyor.

Ekiplerin yangına müdahale ettiği anlara ilişkin görüntülerde, binadan kopan alevli parçalar çevreye saçılıyor.

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