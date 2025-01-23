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İki arkadaş, Kartalkaya'daki yangında mahsur kalanları kurtarmak isterken can verdi

Kartalkaya'da Grand Kartal Otel'deki yangından sağ olarak dışarı çıkan tıp fakültesi öğrencisi Yiğit Gençbay ve makine mühendisi Alp Mercan, insanları kurtarabilmek için geri döndükleri esnada alevler arasında kalarak yaşamlarını kaybetti.

Alper Şaşmaz  | 23.01.2025 - Güncelleme : 23.01.2025
İki arkadaş, Kartalkaya'daki yangında mahsur kalanları kurtarmak isterken can verdi Fotoğraf: İsmail Aslandağ/AA

Ankara

Özel bir şirkette makine mühendisi olarak çalışan Mercan (25) ve Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisi Gençbay (25), kayak tatili için Grand Kartal Otel'e gitti.

Otelin aynı katında konaklayan iki yakın dost, 21 Ocak sabaha karşı çıkan yangına uyandı. Dumanların arasından ilerleyerek binadan çıkan arkadaşlar, daha sonra yangında mahsur kalan insanları kurtarmak için tekrar otelin içine girdi.

Liseden bu yana birbirinden ayrılmayan iki arkadaş, insanlara yardım edebilmek için çabaladıkları esnada alevlerin arasında kalarak birlikte can verdi.

Yiğit Gençbay ile Alp Mercan dün ve bugün Ankara'da düzenlenen cenaze törenleri ile son yolculuklarına uğurlandı.

"Kardeşim ilk defa yıllık izin kullandı"

Alp Mercan'ın ablası Nihan Ece Hasarpa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kardeşi ile Yiğit'in fen lisesinden arkadaş olduğunu ve öğrencilik dönemlerinden bu yana hiç ayrılmadıklarını anlattı.

Hasarpa, "Kayağa gideceğiz." dediler. Yiğit, 'Ben yeni kayak takımı aldım, onu deneyeceğim, hadi Alp birlikte gidelim.' dedi. Cumartesi gittiler, salı sabahı da otelden çıkacaklardı. İlk defa yıllık izin kullandı benim kardeşim, tatile öyle gittiler." dedi.

"Dayanamamışlar gelen çığlık seslerine, geri otele girmişler"

Alp ve Yiğit'in yangın çıktığında odalarında olduğunu, kattaki kot farkından dolayı dışarı biraz daha rahat çıkabildiklerini öğrendiğini dile getiren Hasarpa, iki arkadaşın ardından yan otele geçtiğini söyledi.

Tüm bunları otelin kayak eğitmeninin kendisine anlattığını belirten Hasarpa, şöyle devam etti:

"Kayak hocası, yan otellerden birine girip 'Buradan bizden birisi var mı?' diye sorduğunda, Yiğit, 'Alp'le biz kurtulduk.' demiş, oda numaralarını, isimlerini vermiş. Onlar da ellerindeki listeye Alp'le Yiğit'in de sağ kurtulduğunu yazmışlar. Yiğit doktordu, Alp'in ilk yardım eğitimi vardı. Dayanamamışlar, gelen çığlık seslerine, geri otele girmişler. Haber alamadığımızda, ailelerimiz Bolu'ya gitti. Hastaneleri aradılar, çünkü 'sağ çıktılar' denilmişti. Bir türlü bulamadık, yer yarıldı da içine girdiler sandık. Oysa insanları kurtarmak için geri otele girmişler."

"Kahramandılar, kahramanca vefat ettiler"

Kardeşinin ve Yiğit Gençbay'ın "pırlanta" gibi gençler olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kimseyi ne kırmışlıkları vardır ne başka bir şey. Benden 10 yaş küçüktü, bugüne kadar bir kere kavga ettiğimi bilmem. Yiğit de benim manevi kardeşimdi. Alp, yapay zeka teknolojisiyle ilgileniyordu, çeşitli planları vardı, çok iyi bir şirkette çalışıyordu. Sağlık sistemleri üzerine yazılım geliştiriyordu. Otele gittiklerinde çok mutlulardı. İki delikanlı birlikte gitmişler tatile. Benim kardeşim ve Yiğit, kahramandılar, kahramanca vefat ettiler. Ruhları şad olsun."

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