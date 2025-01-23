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Dünya

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Panama'yı ziyaret etmeye hazırlanıyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın Panama Kanalı'yla ilgili açıklamalarının ardından Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun ilk yurt dışı ziyaretini Panama'ya yapacağı bildirildi.

Hakan Çopur  | 23.01.2025 - Güncelleme : 23.01.2025
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Panama'yı ziyaret etmeye hazırlanıyor

Washington

Amerikan medyasına yansıyan ve Dışişleri kaynaklarına dayandırılan haberlere göre Rubio, ocak ayı sonunda, ilk ziyaretini Panama'ya yapacak.

Aynı haberlere göre Rubio, Panama ile başlayacağı tur kapsamında Guatemala, El Salvador, Kosta Rika ve Dominik Cumhuriyeti'ni de ziyaret edecek.

Konuyla ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, Rubio'nun olası ziyaretiyle ilgili net tarih vermekten kaçınırken, Trump'ın ajandasında Panama Kanalı'nın ve "batı yarım kürenin" özel önemi olduğunu vurguladı.

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