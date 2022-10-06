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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prag'daki zirvede Avrupa'nın karşı karşıya olduğu sınamalara dair görüşlerini aktaracak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çek Cumhuriyeti'nde, barış ve güvenlik, enerji, iklim ve ekonomik durum bakımından Avrupa'nın karşı karşıya olduğu sınamalara dair Türkiye'nin görüş, katkı ve değerlendirmelerini aktaracak, ikili temaslarda bulunacak.

Mehmet Tosun   | 06.10.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prag'daki zirvede Avrupa'nın karşı karşıya olduğu sınamalara dair görüşlerini aktaracak

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesine katılmak üzere gittiği Çek Cumhuriyeti'nde, barış ve güvenlik, enerji, iklim ve ekonomik durum bakımından Avrupa'nın karşı karşıya olduğu sınamalara dair Türkiye'nin görüş, katkı ve değerlendirmelerini aktaracak, ikili temaslarda bulunacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Konseyi Dönem Başkanı Çek Cumhuriyeti Başbakanı Petr Fiala'nın davetlerine icabetle, ilk defa gerçekleştirilecek Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesine katılmak üzere Prag'a gitti.

Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne AB üyesi ülkelerin yanı sıra AB'ye aday ve potansiyel aday ülkeler ile diğer Avrupa ülkelerinin devlet ve hükümet başkanları da davet edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 44 Avrupa ülkesinin davetli olduğu Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nde barış ve güvenlik, enerji, iklim ve ekonomik durum bakımından halihazırda Avrupa'nın karşı karşıya olduğu sınamalara dair Türkiye'nin görüş, katkı ve değerlendirmelerini aktaracak ve çeşitli ikili temaslarda bulunacak.

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