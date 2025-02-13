Dolar
36.10
Euro
37.77
Altın
2,916.46
ETH/USDT
2,648.00
BTC/USDT
95,808.00
BIST 100
9,914.68
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ile görüştü
logo
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ile bir araya geldi.

Mikail Bıyıklı  | 13.02.2025 - Güncelleme : 13.02.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari ile görüştü

İstanbul

Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Pakistan'ın başkenti İslamabad'da, Cumhurbaşkanlığı Binası'nda Zerdari ile görüştü.

13.02.2025

Basına kapalı yapılan görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da yer aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Diyarbakırlı iş insanı iş yerinin bahçesinden kaçan deve kuşunun bulunmasını bekliyor
Prof. Dr. Orhan Tatar: (Ege Denizi'ndeki sismik aktivite) Tsunaminin yıkıcı etkisinin olmayacağını öngörüyoruz
İBB Meclisi'nde Ekrem İmamoğlu'nun Sarıyer'deki villalarına ilişkin soru önergesi
Diyanet İşleri Başkanlığı, Kur'an eğitim merkezlerine 104 öğretmen alacak
Tunceli'de yoğun kar nedeniyle Hozat-Ovacık kara yolu ulaşıma kapatıldı

Benzer haberler

Malezya Başbakanı İbrahim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinin ardından teşekkür videosu paylaştı

Malezya Başbakanı İbrahim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinin ardından teşekkür videosu paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski İBB Başkanı Kadir Topbaş'ı andı

Rusya: Putin-Trump telefon görüşmesinin Batılı siyasetçileri ayıltacağını umuyoruz

Rusya: Putin-Trump telefon görüşmesinin Batılı siyasetçileri ayıltacağını umuyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adı İslamabad'daki bir yola verilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adı İslamabad'daki bir yola verilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif'le görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif'le görüştü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet