Dolar
36.10
Euro
37.66
Altın
2,913.56
ETH/USDT
2,665.30
BTC/USDT
96,161.00
BIST 100
9,900.92
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif'e Togg hediye etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'e Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg'u hediye etti.

Mikail Bıyıklı, İrem Demir  | 13.02.2025 - Güncelleme : 13.02.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif'e Togg hediye etti

İSLAMABAD

Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Pakistan'ın başkenti İslamabad'da, Başbakanlık Binası'nda Şerif'le bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şerif'e "Ayder" renginde Togg armağan etti.

Başbakanlık binası bahçesinde bir süre sohbet eden iki lider, Togg önünde hatıra fotoğraf çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg'un direksiyonuna geçen Başbakan Şerif'e yolcu koltuğunda eşlik etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tunceli'de yoğun kar nedeniyle Hozat-Ovacık kara yolu ulaşıma kapatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski İBB Başkanı Kadir Topbaş'ı andı
Emine Erdoğan, İslamabad'daki Pak-Türk Maarif Uluslararası Okullarını ziyaret etti
DMM "Kıbrıs Gazisine randevu verilmiyor" iddiasını yalanladı
Adalet Bakanı Tunç: Hiçbir kuruluş, kendisini milletin iradesinin ve hukukun üstünde göremez

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif'e Togg hediye etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif'e Togg hediye etti

Sevgililer Günü hediyesi için kararsız kalanlar yapay zekanın kapısını çalıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan'da resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto'ya Togg hediye etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto'ya Togg hediye etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver'e Togg hediye etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver'e Togg hediye etti
Mersin'de kurulan mezatta eski sevgililerden kalan hediyeler satışa sunuldu

Mersin'de kurulan mezatta eski sevgililerden kalan hediyeler satışa sunuldu

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet