Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif'e Togg hediye etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'e Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg'u hediye etti.
İSLAMABAD
Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Pakistan'ın başkenti İslamabad'da, Başbakanlık Binası'nda Şerif'le bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şerif'e "Ayder" renginde Togg armağan etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif'e Togg hediye etti https://t.co/HD1DMyTKkd pic.twitter.com/2YB7y0hs67— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) February 13, 2025
Başbakanlık binası bahçesinde bir süre sohbet eden iki lider, Togg önünde hatıra fotoğraf çektirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg'un direksiyonuna geçen Başbakan Şerif'e yolcu koltuğunda eşlik etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.