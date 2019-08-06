Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan Dışişleri Bakanı Kamilov'u kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov'u kabul etti.
Ankara
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov'u kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.