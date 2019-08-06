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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan Dışişleri Bakanı Kamilov'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov'u kabul etti.

Zafer Fatih Beyaz   | 06.08.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan Dışişleri Bakanı Kamilov'u kabul etti

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov'u kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.

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