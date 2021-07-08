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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basın toplantısı düzenliyor
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki dönemde milletimiz için ilave destek adımları atabiliriz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzdeki dönemde salgının küresel düzeydeki seyrine, ekonomideki gelişmelere ve diğer hususlara bakarak milletimiz için ilave destek adımları atabiliriz." dedi.

08.07.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki dönemde milletimiz için ilave destek adımları atabiliriz Fotoğraf: Murat Kula/AA

Ankara

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı. ( Murat Kula - Anadolu Ajansı )

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gezi olaylarındaki amaç neyse ekonomimize yönelik saldırılardaki amaç da odur." dedi.

Erdoğan, "15 Temmuz darbe girişiminin gerisindeki sinsi gaye ile ekonomimizi krize sokma planlarındaki hedef aynıdır." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzdeki dönemde salgının küresel düzeydeki seyrine, ekonomideki gelişmelere ve diğer hususlara bakarak milletimiz için ilave destek adımları atabiliriz." diye konuştu.

"Dünyanın en güçlü ülkeleri arasına girmek için 2023 virajını kazasız belasız dönmemiz gerekiyor. Bu bakımdan 2023 seçimleri çok önemli hale gelmiştir." diyen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Seçimlere kadar önümüzde yaklaşık 2 yıllık vakit var. Sizlerden bu vaktin her gününü, her anını en verimli, en etkili, en dolu şekilde değerlendirmenizi istiyorum.

2023'e eğer kararlı şekilde hazırlanacaksak bizim için şurada son iki durak var. Bu 2021'dir, 2022'dir. 2023 tamamen seçim yılıdır.

Meclis'in ara vermesiyle birlikte hepimiz arazide, meydanlarda olacağız.

İstikametini kaybetmiş, avara kasnak gibi dolaşanlara bu memleketi teslim edemeyiz."

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