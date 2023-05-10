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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda düzenlenen mitingde konuşuyor.
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necat Nasıroğlu Külliyesi'nin açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman'da Necat Nasıroğlu Külliyesi'nin açılışını yaptı.

Ali Kemal Akan, Fahrettin Turğut, Aydın Arik  | 10.05.2023 - Güncelleme : 10.05.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necat Nasıroğlu Külliyesi'nin açılışını yaptı Fotoğraf: Mustafa Kamacı/AA

Batman

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin mitingi için geldiği kentte Necat Nasıroğlu Külliyesi'nin açılış törenine katıldı.

Batman İl Müftüsü Nihat Kök'ün yaptığı duanın ardından konuşan Erdoğan, Nejat Nasıroğlu Külliyesi'nin şehre ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Camisi, kütüphanesi, konferans salonu, taziye evi, Kur'an kursu, gençlik merkezi ve otoparkıyla Batman'ın müstesna bir eser kazandığını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Toplam 164 bin metrekarelik alanda kurulu bu külliyenin banisi Nejat Nasıroğlu Vakfı'nı tebrik ediyorum. Külliyemizin hemen yanında yapılan millet bahçesinin de dahil edilmesiyle burası Batman'ın en gözde yaşam alanı haline gelecektir. Ülkemizin önde gelen şirketlerinden Fernas'ın sahipleri olan Nasıroğlu ailesine, şehrimize katkıları ve bu kattıklarının yanında özellikle Batmanlı kardeşlerimize olan destekleri sebebiyle de teşekkür ediyorum.

Bu tür eserleri, sıradan yatırımlar olmanın ötesinde bir büyük medeniyet hamlesinin adımları olarak görüyorum. Selçuklu ve Eyyubi mimarisiyle tasarlanan külliyemiz, kendi alanında örnek bir eser olarak daha pek çok benzer yatırıma da inanıyorum ki örnek olacaktır. Bir kez daha külliyemizin hayırlı olmasını diliyor, banisi Nasıroğlu ailesini ve emeği geçenleri özellikle tebrik ediyorum."

Erdoğan, daha sonra beraberindeki protokol üyeleriyle kurdeleyi keserek külliyenin açılışını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra incelemelerde bulunmak üzere külliye içerisindeki camiye geçti.

Törene, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, eski Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Batman Valisi Ekrem Canalp, AK Parti Batman İl Başkanı Akif Gür, Nasıroğlu ailesi, Necat Nasıroğlu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve AK Parti Batman milletvekili adayı Ferhat Nasıroğlu, AK Parti Batman Milletvekili adayı Serkan Ramanlı, milletvekilleri ve davetliler katıldı.

Necat Nasıroğlu Külliyesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılışı yapılan Necat Nasıroğlu Külliyesi'nin yapımına üç yıl önce başlandı.

Necat Nasıroğlu Vakfı tarafından 164 bin metrekarelik alan üzerinde inşa edilen külliyede 8 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği dijital kubbeli cami, 300 kişilik kütüphane, 1000 kişilik konferans salonu, 600 kişilik taziye evi, Kur'an kursu, gençlik merkezi ve otopark bulunuyor.

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