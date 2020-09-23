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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü.

Zafer Fatih Beyaz   | 23.09.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonla görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile Türkiye-NATO ilişkileri değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye'nin Doğu Akdeniz meselesinde gerginliğin düşürülmesinden ve diyalogdan yana olduğunu sadece söylemleriyle değil eylemleriyle de açık ve net biçimde ortaya koyduğunu belirtti.

Yunanistan'ın gerginliği tırmandırmasına ve tahriklere rağmen Türkiye'nin sağduyulu ve soğukkanlı tavrından taviz vermediğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelinen noktada ilan edilen istikşafi görüşmelerin gidişatının Yunanistan'ın ortamı yumuşatmak için atacağı samimi adımlara bağlı olacağını ifade etti.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in Doğu Akdeniz meselesinde ortaya koyduğu yapıcı çabaları takdirle karşıladığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Doğu Akdeniz konusunda NATO'daki ayrıştırma sürecine ilk andan itibaren destek verdiğini ve bir uzlaşıya varılmasını samimiyetle arzu ettiğini belirtti.

NATO'daki ayrıştırma çalışmasında, Türkiye olarak mutabakata son derece yakın olunduğunu düşündüklerini belirten Erdoğan, NATO dayanışmasının ve bu bağlamda Türkiye ile dayanışmanın bölgesel sorunların çözümü noktasındaki önemine işaret etti.

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