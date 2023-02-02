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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Samsun İl Başkanlığı Teşkilat Buluşması’nda konuşuyor.
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü.

Zafer Fatih Beyaz   | 02.02.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile bir araya geldi Fotoğraf: Aytaç Ünal/AA

Ankara

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin Türkmenbeyi Caddesi'ndeki evinde gerçekleşen görüşme, saat 15.05'te başladı.

Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı evinin girişinde karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli, gazetecileri selamladıktan sonra görüşmeye geçti.

Yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, makam otomobiline kadar eşlik ederek uğurladı.

Ziyarette Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da eşlik etti.

Öte yandan Erdoğan, Bahçeli'nin evinin bulunduğu sokakta bekleyen çocuklarla sohbet etti, onlara oyuncak hediye etti.

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