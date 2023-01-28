Cumhurbaşkanı Erdoğan: Merkez Bankamızın döviz rezervlerini 130 milyar doların üstüne çıkardık
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Denizli’de AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Merkez Bankamızın döviz rezervlerini 27 milyar dolardan bugün itibarıyla 130 milyar doların üstüne çıkartarak hazinemizi biz tahkim ettik." dedi.
"(Altılı masa) Her hafta yeni bahaneyle kaçınılmaz akıbeti saklama yoluna gidiyorlar. Hangi siyasi hokkabazlığı denerse denesinler mızrağı çuvala sığdıramazlar." diyen Erdoğan, şunları söyledi:
"(Altılı masa) Bizimle siyaset sahnesinde mücadeleye cesaret edemedikleri için 15 yıl önceki '367vari' hukuk skandallarıyla önümüzü kesmeye gayret ediyorlar.
"(Altılı masa) Taksimatta nasıl birbirlerine düştüklerini ibretle takip ediyoruz. Entrikanın, gürültünün, Bizans tipi taht kavgalarının ardı arkası kesilmiyor.
Siyasi ayak oyunlarından medet ummak yerine 14 Mayıs'ta bizimle sandıkta centilmence yarışacak birini bulmaları kendileri için daha hayırlı olacaktır."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.