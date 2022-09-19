Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Menfi'yi kabul etti.
Ankara
Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kuruluna katılmak üzere New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi’yi kabul etti. Kabul basına kapalı gerçekleştirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.