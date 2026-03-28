Dolar
44.46
Euro
51.16
Altın
4,493.54
ETH/USDT
2,019.10
BTC/USDT
66,840.00
BIST 100
12,698.19
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hayfa'dan son duruma ilişkin yayındayız Beyrut’un Dahiye bölgesinden son duruma ilişkin yayındayız Tel Aviv'den son duruma ilişkin yayındayız
logo
Eğitim

Yunus Emre Enstitüsü'nden Libya'da "Uluslararası Sıfır Atık Günü" etkinliği

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Libya'da "30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü" etkinlikleri kapsamında "Sıfır Atık Origami Atölyesi" düzenledi.

Muhammed Semiz  | 28.03.2026 - Güncelleme : 28.03.2026
Fotoğraf: Muhammed Semiz/AA

Trablus

YEE'nin, Türkiye ve Japonya'nın Trablus büyükelçilikleri işbirliğinde düzenlenen etkinliğe, Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliğini temsilen İlke Tanlay, Japonya'nın Trablus Büyükelçiliği Misyon Şefi Yardımcısı Tsuyoshi Ando ve 30'un üzerinde Libyalı katıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Japonya'nın Trablus Büyükelçiliği Kültür Yetkilisi Haruka Ueda'nın yönettiği origami atölyesinde katılımcılar atık kağıtları katlayarak çeşitli şekiller oluşturdu.

YEE Trablus Koordinatörü Ahmet Yusuf Özdemir, etkinliğin ardından AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen "Sıfır Atık Projesi" ve "30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü" kapsamında Trablus'ta bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

"Bu anlamlı günü aslında YEE olarak Libyalı gençlerimize, yetişkinlerimize anlatmak için bir araya geldik." diyen Özdemir, etkinliği Japonya ve Türkiye ilişkilerinin derinliğini ve sıfır atık konusunda tecrübesine binaen Japonya'nın Trablus Büyükelçiliği ile işbirliği içinde düzenlediklerini söyledi.

Katılımcıların kullanılmayan atık kağıtların eğlenceli bir sanat; origami ile dönüştürülmesini öğrendiğini söyleyen Özdemir şunları kaydetti:

"Biz Trablus Yunus Emre Enstitüsü olarak sıfır atık konusuna ayrıca bir önem veriyoruz. Daha öncesinde de buna benzer etkinlikler yapmıştık. Katılımcılar olumlu tepkiler verdi, özellikle yeni bir sanat öğrenmenin fırsatını buldu. Defter ve kitaplardan, kullanılmış dergilerden yeni bir sanatı icra edilebileceğini görmek onlar için ufuk açıcı bir bakış açısı oldu diyebilirim. Tüm katılımcıların özellikle çocukların eğlenceli vakit geçirdiğini umuyorum."

Etkinliğin ardından Özdemir ve "Sıfır Atık Origami Atölyesi"ne katılımcıları toplu hatıra fotoğrafı çekildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Benzer haberler

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet