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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Komorlar Birliği Cumhurbaşkanı Azali ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Komorlar Birliği Cumhurbaşkanı Assoumani Azali ile bir araya geldi.

Mehmet Yusuf Melikoğlu  | 13.10.2023 - Güncelleme : 13.10.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Komorlar Birliği Cumhurbaşkanı Azali ile bir araya geldi

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Afrika 4. İş ve Ekonomi Forumu kapsamında İstanbul'da bulunan Azali ile görüştü.

Mabeyn Köşkü'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti.

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