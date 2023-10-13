Cumhurbaşkanı Erdoğan, Komorlar Birliği Cumhurbaşkanı Azali ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Komorlar Birliği Cumhurbaşkanı Assoumani Azali ile bir araya geldi.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Afrika 4. İş ve Ekonomi Forumu kapsamında İstanbul'da bulunan Azali ile görüştü.
Mabeyn Köşkü'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.