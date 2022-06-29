Dolar
16.64
Euro
17.42
Altın
1,816.09
ETH/USDT
1,116.00
BTC/USDT
20,129.00
BIST 100
2,431.70
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Madrid'deki ikili temasları kapsamında İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bir araya geldi.

Zafer Fatih Beyaz   | 29.06.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile bir araya geldi

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Madrid'de ikili temaslarına devam ediyor.

Erdoğan ve Johnson'ın, IFEMA Kongre Merkezi'ndeki görüşmesi basına kapalı gerçekleşti.

Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, MİT Başkanı Hakan Fidan ile AK Parti Rize Milletvekili ve NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı Osman Aşkın Bak da hazır bulundu.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun kuzeydoğusu için kuvvetli sağanak uyarısı
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay asgari ücrete enflasyon oranında artış istedi
Sinop'ta su altında kalan tarım arazileri zarar gördü
ABD yönetimi Türkiye'nin F-16 modernizasyon planını destekliyor
'Demir Yumruk' operasyonunda 8 bin 690 banka hesabı ile bir özel uçağa el konuldu

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile telefonda görüştü