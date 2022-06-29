Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Madrid'deki ikili temasları kapsamında İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bir araya geldi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Madrid'de ikili temaslarına devam ediyor.
Erdoğan ve Johnson'ın, IFEMA Kongre Merkezi'ndeki görüşmesi basına kapalı gerçekleşti.
Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, MİT Başkanı Hakan Fidan ile AK Parti Rize Milletvekili ve NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı Osman Aşkın Bak da hazır bulundu.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.