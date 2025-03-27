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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ören'i kabul etti

Abdullah Sarica  | 27.03.2025 - Güncelleme : 27.03.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ören'i kabul etti

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