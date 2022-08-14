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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hacı Bektaş Veli Dergahı'nı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hacı Bektaş Veli Dergahı ve Müzesi'ni ziyaret etti.

Zafer Fatih Beyaz   | 14.08.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hacı Bektaş Veli Dergahı'nı ziyaret etti Fotoğraf: Murat Çetinmühürdar/AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hacı Bektaş Veli'nin Hakk'a Yürüyüşünün 751. Yıl Dönümü Anma Programı'nın ardından Hacı Bektaş Veli Dergahı ve Müzesi'ne geçti.
Burada dua eden ve yetkililerden bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hamza Dağ, Mustafa Şen ve Vedat Demiröz ile AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu da eşlik etti.

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