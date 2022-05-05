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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Erdal Turanli   | 05.05.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü

İstanbul

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Fransa ilişkilerini geliştirecek adımlar ve Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Fransa Cumhurbaşkanlığına yeniden seçilmesi dolayısıyla Emmanuel Macron'u tebrik ederek, seçim sonuçlarının Fransa için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Fransa ilişkilerinin ortak kıta Avrupa'nın küresel rolü bakımından da büyük önem taşıdığını ifade etti.

Türkiye olarak Ukrayna'daki savaşın diplomasi yoluyla sona erdirilmesi noktasında ellerinden gelen tüm çabayı sergilediklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, müzakere sürecinin desteklenmesinin önemli olduğunu dile getirdi.

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