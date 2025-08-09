Dolar
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Mikail Bıyıklı, Koray Taşdemir  | 09.08.2025 - Güncelleme : 09.08.2025
İstanbul

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve son durum ele alındı.

Erdoğan görüşmede, İsrail'in, Gazze'nin tümünü askeri kontrol altına alma kararının asla kabul edilemeyeceğini vurgulayarak, Türkiye'nin bölgede ateşkesin sağlanması için diplomatik çabalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Fransa, İngiltere ve Kanada'nın Filistin Devleti'ni tanıyabileceklerine dair açıklamalarının kıymetli olduğuna dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batı'da İsrail'e yönelik eleştirilerin dozunun arttığını, Türkiye'nin Filistin'in yanında durarak bölgede kalıcı barış ve huzurun tesisi için çalışmaya devam edeceğini belirtti.

