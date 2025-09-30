Dolar
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Finans Merkezi’nde Türkmedya E-Ticaret ve Perakende Zirvesi’nde konuşuyor Aksaray'da meydana gelen trafik kazasında 2 askeri personel şehit oldu, 1 kişi hayatını kaybetti. Olay yerinden yayındayız
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de adil ve kalıcı bir barışın tesisi için sürece katkı vermeye devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gazze'de akan kanın durması için ABD Başkanı Sayın Trump'ın gösterdiği çabayı ve liderliği takdir ediyorum. Adil ve kalıcı bir barışın tesis edilmesi için sürece katkı vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Semih Erdoğdu  | 30.09.2025 - Güncelleme : 30.09.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de adil ve kalıcı bir barışın tesisi için sürece katkı vermeye devam edeceğiz

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'de tarafların kabul edeceği adil ve kalıcı bir barışın tesis edilmesi için Türkiye olarak sürece katkı vermeye devam edeceklerini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'de akan kanın durması ve ateşkesin sağlanması için ABD Başkanı Donald Trump'ın gösterdiği çabayı ve liderliği takdir ettiğini belirtti.

Erdoğan, açıklamasında, "Gazze'de akan kanın durması ve ateşkesin sağlanması için ABD Başkanı Sayın Trump'ın gösterdiği çabayı ve liderliği takdir ediyorum. Tarafların kabul edeceği adil ve kalıcı bir barışın tesis edilmesi için Türkiye olarak biz de sürece katkı vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

