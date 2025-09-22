Dolar
41.37
Euro
48.86
Altın
3,748.24
ETH/USDT
4,160.80
BTC/USDT
112,413.00
BIST 100
11,468.07
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Merkezi’nde “Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferansı”na katılıyor
logo
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin davası artık dünyaya mal olmuştur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şu da bir gerçek ki bugün Filistin davası artık dünyaya mal olmuştur." dedi.

22.09.2025 - Güncelleme : 22.09.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin davası artık dünyaya mal olmuştur

New York

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa ve Suudi Arabistan öncülüğünde düzenlenen Birleşmiş Milletler bünyesinde Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans'ta konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Filistin Devleti'ni tanıma kararı alan ülkeleri tebrik ediyorum. Bu adım ve girişimlerin iki devletli çözümün hayata geçirilmesini hızlandırmasını diliyorum." dedi.

Erdoğan, "Gazze'deki katliam tüm şiddetiyle sürüyor. Elini vicdanına koyan hiç kimse yaşananları kabul edemez, dahası böyle bir soykırıma sessiz kalamaz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu da bir gerçek ki bugün Filistin davası artık dünyaya mal olmuştur." ifadesini kullandı.

Erdoğan, "Netanyahu hükümetinin amacı, Filistin Devleti'nin kurulmasını imkansız hale getirmek, Filistin halkını da mümkün olduğunca göçe zorlamaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyelerinin de olduğu bir grup ülkenin Filistin Devleti'ni tanıma kararı alması son derece önemli, tarihi bir karardır." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Holokost zulmüyle kökü kazınmak istenen bir toplumu yöneten Netanyahu hükümeti, aynı toprağı, suyu paylaştığı binlerce yıllık komşularına soykırım uyguluyor. Uluslararası toplum, Batı Şeria'daki yayılmacılığı, Doğu Kudüs'teki oldu bittileri ve bölgede istikrarsızlığı yayma girişimlerini durdurmak zorundadır. Derinleşen işgal ve ilhak politikalarının hedefi açıktır. İki devletli çözüm vizyonunu öldürmek, Filistin halkını sürgün etmek. Buna asla izin verilemez. Artık ateşkesin ilanı, Gazze'ye insani yardımların engelsiz şekilde girişinin sağlanması ve İsrail'in Gazze'den güçlerini çekmesi gerekiyor."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sosyal medya platformlarında yayımlanan "Soğuk Savaş" programına soruşturma
Bakan Yumaklı: Su ile ilgili dün ne yaptıysak, bugün ve yarın daha fazlasını yapacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD ile 100 milyar dolarlık ticaret hacmi müşterek hedefimiz olmayı sürdürüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Netanyahu ile kıyaslanmasına soruşturma
Can Holding'e yönelik soruşturmada 1 şirkete daha kayyum atandı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin davası artık dünyaya mal olmuştur

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin davası artık dünyaya mal olmuştur

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD ile 100 milyar dolarlık ticaret hacmi müşterek hedefimiz olmayı sürdürüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Netanyahu ile kıyaslanmasına soruşturma

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adil bir barış, Filistin halkının 1967 sınırları temelinde bir devlete kavuşmasıyla mümkün

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adil bir barış, Filistin halkının 1967 sınırları temelinde bir devlete kavuşmasıyla mümkün
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Netanyahu ile mukayese edilmesine tepki

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Netanyahu ile mukayese edilmesine tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'deki Türkevi'ne girişinde sevgi gösterileriyle karşılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'deki Türkevi'ne girişinde sevgi gösterileriyle karşılandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet