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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Farasis Enerji CEO'su Kepler'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) iş ortağı Farasis Enerji'nin CEO'su Keith Kepler'i kabul etti.

Mümin Altaş   | 27.10.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Farasis Enerji CEO'su Kepler'i kabul etti Fotoğraf: Murat Kula/AA

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

Kabulde, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile TOGG Üst Yöneticisi Mehmet Gürcan Karakaş ve TOGG Yönetim Kurulu üyeleri de yer aldı.

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