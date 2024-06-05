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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde “Anadolu Medya Ödülleri Töreni”ne katılıyor. Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki geri dönüşüm tesisinde çıkan yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i kabul etti

Mehmet Tosun  | 05.06.2024 - Güncelleme : 05.06.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i kabul etti

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