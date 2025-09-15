Cumhurbaşkanı Erdoğan: Diplomatik gayretlerimizi İsrail'e yaptırım uygulamalarının artması için yoğunlaştırmalıyız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Diplomatik gayretlerimizi İsrail'e yaptırım uygulamalarının artması için yoğunlaştırmalıyız." dedi.
Doha
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi'nde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(İsrail'in Katar'daki Hamas müzakere heyetine saldırısı) Son saldırı İsrail'in haydutluğunu artık farklı bir boyuta taşımıştır." dedi.
Erdoğan, "Dünya kamuoyunun bu toplantımızı İslam aleminin Katar'a koşulsuz desteğinin bir tezahürü olarak görmesi gerektiğinin altını çiziyorum. Türkiye olarak dost ve kardeş müttefik ülkemiz Katar'ın her daim yanında olduğumuzu tekraren vurguluyorum." ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(İsrail) Karşımızda kaostan ve kandan beslenen bir terör zihniyeti ve onun vücut bulduğu bir devlet var. Netanyahu hükümetinin amacının Filistin'de katliam ve soykırımı sürdürürken diğer yandan bölgeyi istikrarsızlığa sürüklemek olduğu şüphe götürmez gerçektir" diye konuştu.
Erdoğan, şunları kaydetti:
"İslam alemi, İsrail'in bu yayılmacı emellerini boşa çıkaracak dirayete ve imkana Allah'ın izniyle sahiptir. Diplomatik gayretlerimizi İsrail'e yaptırım uygulamalarının artması için yoğunlaştırmalıyız. İsrail'in ekonomik olarak da sıkıştırılması gerektiğine inanıyorum."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Savunma sanayi)Yeteneklerimizi kardeşlerimizle paylaşmaya hazırız. Gelecek on yılları kazanmak için işbirliğimizi yoğunlaştırmamız gerektiğini düşünüyorum." ifadesini kullandı.
Erdoğan, "Bizler 1967 sınırları temelinde, coğrafi bütünlüğü haiz, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti vücut bulana kadar mücadeleye azimle devam edeceğiz." dedi.