Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dijital faşizm doğru ve tarafsız haber alma hakkını engelleyen bir tehdit unsuru haline geldi
İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ev sahipliğinde düzenlenen "Türk Devletleri Teşkilatı Medya ve Enformasyondan Sorumlu Bakanlar ve Üst Düzey Yetkililer 4. Toplantısı"na video mesajla katıldı.
Erdoğan, "Dijital faşizm bugün milyarlarca insanın doğru ve tarafsız haber alma hakkını engelleyen bir tehdit unsuru haline gelmiştir. Medya ve iletişim konuları, sosyal medya ile dezenformasyonla mücadele, siyasi ve sosyal bekamızın temini açısından hayati öneme sahiptir." açıklamasında bulundu.
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