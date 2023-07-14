Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İstanbul
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, iki lider arasındaki görüşmede, Türkiye ve Çekya arasındaki ilişkilerin yanı sıra Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyelik sürecinin ele alındığı bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.