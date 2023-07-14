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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Kaan Bozdoğan  | 14.07.2023 - Güncelleme : 14.07.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel ile telefonda görüştü

İstanbul

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, iki lider arasındaki görüşmede, Türkiye ve Çekya arasındaki ilişkilerin yanı sıra Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyelik sürecinin ele alındığı bildirildi.

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