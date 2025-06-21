Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'da diplomasi trafiği
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 51. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nın ardından temaslarda bulundu.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Medeniyetler İttifakı (UNAOC) Yüksek Temsilcisi Miguel Angel Moratinos'u kabul etti.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 51. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nın ardından burada Moratinos ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Moratinos'u kabul etti https://t.co/7fGkystuVd pic.twitter.com/JKo3PDAqQl— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) June 21, 2025
Kabulde, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.
Curbaşkanı Erdoğan, Katar Başbakanı Muhammed Abdurrahman Al-Thani'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Başbakanı Muhammed Abdurrahman Al-Thani ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Başbakanı Al-Thani ile bir araya geldi https://t.co/7fGkystuVd pic.twitter.com/v1LzU5aK2u— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) June 21, 2025
Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM UNRWA Genel Komiseri Lazzarini'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayında düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 51. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nın ardından burada Lazzarini ile görüştü.
Kabulde, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı Genel Komiseri Lazzarini'yi kabul etti https://t.co/7fGkystuVd pic.twitter.com/hXGdrkzDSF— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) June 21, 2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakan Yardımcısı Dar ile Kara Kuvvetleri Komutanı Münir'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Syed Asım Münir'i kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 51. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nın ardından burada Dar ve Münir'le görüştü.
Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.