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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'da diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 51. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nın ardından temaslarda bulundu.

Ekip  | 21.06.2025 - Güncelleme : 21.06.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'da diplomasi trafiği

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Medeniyetler İttifakı (UNAOC) Yüksek Temsilcisi Miguel Angel Moratinos'u kabul etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 51. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nın ardından burada Moratinos ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Moratinos'u kabul etti https://t.co/7fGkystuVd pic.twitter.com/JKo3PDAqQl

— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) June 21, 2025

Kabulde, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

Curbaşkanı Erdoğan, Katar Başbakanı Muhammed Abdurrahman Al-Thani'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Başbakanı Muhammed Abdurrahman Al-Thani ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Başbakanı Al-Thani ile bir araya geldi https://t.co/7fGkystuVd pic.twitter.com/v1LzU5aK2u

— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) June 21, 2025

Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM UNRWA Genel Komiseri Lazzarini'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayında düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 51. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nın ardından burada Lazzarini ile görüştü.

Kabulde, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı Genel Komiseri Lazzarini'yi kabul etti https://t.co/7fGkystuVd pic.twitter.com/hXGdrkzDSF

— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) June 21, 2025

Cumhurbaşkanı Erdoğan,  Pakistan Başbakan Yardımcısı Dar ile Kara Kuvvetleri Komutanı Münir'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Syed Asım Münir'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 51. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nın ardından burada Dar ve Münir'le görüştü.

21.06.2025

Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

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