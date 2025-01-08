Dolar
35.35
Euro
36.45
Altın
2,654.06
ETH/USDT
3,227.80
BTC/USDT
93,144.00
BIST 100
9,890.76
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, camilerin temizliğini yapan Sultan Bayat ve ailesini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afyonkarahisar'da camilerin temizliğini yapan Sultan Bayat ve ailesini kabul etti.

Merve Yıldızalp  | 08.01.2025 - Güncelleme : 08.01.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, camilerin temizliğini yapan Sultan Bayat ve ailesini kabul etti Fotoğraf: Mustafa Kamacı/AA

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabulde, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı da yer aldı.

Camilerin temizlik hizmetini yapan Sultan Bayat, Erdoğan'ın geçen yılki Afyonkarahisar ziyaretinde aracının önünü kesmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Bayat ve ailesini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlama sözü vermişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden sanık hakkında karar açıklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Akgün'ü kabul etti
Marmara Denizi'nde 2 günde 161 "kirlilikle mücadele" denetimi yapıldı
Osmaniye'de depremde yıkılan apartmanla ilgili 4 sanığa 21'er yıl hapis
Rize'de iki PTT çalışanını silahla öldüren zanlı tutuklandı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, camilerin temizliğini yapan Sultan Bayat ve ailesini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, camilerin temizliğini yapan Sultan Bayat ve ailesini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Biz varız" sözü Darülaceze sakininin yalnızlığına merhem oldu

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet