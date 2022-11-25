Dolar
18.63
Euro
19.38
Altın
1,751.71
ETH/USDT
1,176.10
BTC/USDT
16,417.00
BIST 100
4,838.65
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa edene kadar durmayacak, mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa edene kadar durmayıp mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti.

Sefa Mutlu   | 25.11.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa edene kadar durmayacak, mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Girişimci İşadamları Vakfı ile Türkiye Gençlik Vakfınca düzenlenen "Türkiye Girişimci Buluşması ve 9. Girişimcilik Ödülleri Töreni"ne video mesaj gönderdi.

Mesajında, Türkiye için üreten, yatırım yapan, yeni iş kuran, işini geliştiren, yurt içinde ve yurt dışında elde ettiği başarılarla milletçe iftihar kaynağı olan tüm girişimcilere teşekkür eden Erdoğan, insanlık olarak, Kovid-19 salgınıyla başlayan ardından Rusya-Ukrayna gerilimiyle daha da derinleşen sancılı bir dönemden geçtiklerini söyledi.

25.11.2022

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa edene kadar durmayacak, mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa edene kadar durmayıp mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti.

Erdoğan, gelişmiş ülkeler dahil pek çok ekonominin, enflasyondan resesyona, istihdam kayıplarından enerji ve gıda krizine kadar, daha önce alışık olmadıkları ciddi sıkıntılarla yüzleştiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Salgın sürecini başarıyla yöneten Türkiye, salgın sonrası ortaya çıkan bu meydan okumaların da üstesinden hamdolsun alnının akıyla gelmektedir. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyümeyi esas alan ekonomi modelimizin müspet etkilerine her alanda şahit oluyoruz. Kovid-19 salgınının dünya ekonomilerini derinden sarstığı bir ortamda G-20 içinde en hızlı büyüyen ülkelerin başında yer aldık. Geçtiğimiz yıl büyüme oranımız yüzde 11 ve bu yılın ilk yarısında yüzde 7,5 seviyesinde gerçekleşti. İşgücüne katılım oranımız artmasına rağmen, istihdamda 31 milyon sınırını aşmış bulunuyoruz."

"Yatırım hamlelerimizi kesintisiz şekilde sürdürmeye önem veriyoruz"

İhracatta her ay yeni bir rekor kırarak hedeflere doğru emin adımlarla ilerlediklerine dikkati çeken Erdoğan, şöyle konuştu:

"Ayrıca yatırım hamlelerimizi kesintisiz şekilde sürdürmeye büyük önem veriyoruz. Yerli elektrikli otomobilimiz TOGG'un fabrikasını 29 Ekim'de açarak, milletimizin 60 yıllık bir hayalini daha gerçeğe dönüştürdük. Salı günü ülkemizin en büyük barajı olan Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin açılış heyecanını milletçe yaşadık. Hemen her hafta farklı bir ilimizde, kamu ve özel sektörümüzün ülkemize kazandırdığı eserlerin, fabrika ve üretim tesislerinin açılışını yapıyoruz. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun somut projelerini tek tek hayata geçirerek yolumuza devam ediyoruz. İnşallah büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa edene kadar durmayacak, mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Ne terörün ne de terör örgütünün yularını ellerinde tutan emperyalist çetelerin bizi yolumuzdan alıkoymasına izin vermeyeceğiz. Siz genç girişimcilerimizin de desteği ve katkısıyla, 21'inci asrı Türkiye Yüzyılı yapacağımıza yürekten inanıyorum."

Erdoğan, Girişimci İş Adamları Vakfı ile Türkiye Gençlik Vakfı başta olmak üzere, programın icrasında emeği olanları tebrik ederek, Girişimcilik Ödülleri'ni almaya hak kazanan kurumları ve girişimcileri kutladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İç Anadolu'nun zirvesi Erciyes'te kar yağışı etkili oluyor
Düzce'deki depremde yıkılan iş yerinin enkazı kaldırılıyor
MSB, Yunanistan sınırında 15 şüphelinin yakalandığını bildirdi
Düzce'de konut stokunun yeni olması depremde can kaybının önüne geçti
Öğrenim kredisi faizleri ile Kovid-19 cezalarının silinmesine ilişkin esaslar belli oldu

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa edene kadar durmayacak, mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa edene kadar durmayacak, mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öğretmenimize eli kalkanın biz her şeyini darmadağın ederiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Helal pazarı tüm tüketici gruplarının tercih ettiği bir sektör durumuna gelmiştir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgedeki başlıca ortaklarımızdan olan Küba ile dayanışmamızı artırmayı önemsiyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgedeki başlıca ortaklarımızdan olan Küba ile dayanışmamızı artırmayı önemsiyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yusufeli Barajı'nın üretim kapasitesi 2,5 milyon konutun enerji ihtiyacını karşılayacak düzeyde

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yusufeli Barajı'nın üretim kapasitesi 2,5 milyon konutun enerji ihtiyacını karşılayacak düzeyde
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'e tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'e tebrik
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet