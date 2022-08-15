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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu ülkenin en büyük açığı, demokrasiyi içselleştirmiş yerli ve milli muhalefet açığıdır

15.08.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu ülkenin en büyük açığı, demokrasiyi içselleştirmiş yerli ve milli muhalefet açığıdır Fotoğraf: Murat Kula/AA

Ankara
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün, milli menfaatlerini Birleşmiş Milletler ve NATO dahil her zeminde korkusuzca savunan, netice alan, diplomasisi etkili bir Türkiye var." dedi.

Erdoğan, "Elini vicdanına koyan herkes kabul edecektir ki bugünün Türkiye'si, 21 yıl öncesine göre daha demokratik, özgür, fırsat eşitliğinin olduğu bir Türkiye'dir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu ülkenin en büyük açığı, demokrasiyi içselleştirmiş, milletin değerleriyle barışmış, yerli ve milli muhalefet açığıdır." diye konuştu.

Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:

"Son 21 yılda yaşanan onca değişime rağmen millete tepeden bakan, üstenci CHP zihniyeti yerinde saymayı sürdürüyor."

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