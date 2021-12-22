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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Bilgin ile Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın başkanlığındaki Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci başkanlığındaki konfederasyon heyetini kabul etti.

Zafer Fatih Beyaz   | 22.12.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Bilgin ile Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen heyetini kabul etti Fotoğraf: Mustafa Kamacı/AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın başkanlığındaki Memur-Sen heyetini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı kabul, 20 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Bakan Bilgin ile Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci başkanlığındaki konfederasyon heyetini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı kabul 30 dakika sürdü.

Kabulde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkanvekili Vedat Işıkhan da hazır bulundu.

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