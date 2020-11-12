Euro
9.08
Dolar
7.68
BIST 100
1,271.75
Altın
1,876.98
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahreyn Kralı Hamad Bin İsa El Halife ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, vefat eden Bahreyn Başbakanı Prens Halife Bin Salman El Halife'ye Allah'tan rahmet, merhumun yakınlarına ve Bahreyn halkına başsağlığı temennisinde bulundu.

Kaan Bozdoğan   | 12.11.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahreyn Kralı Hamad Bin İsa El Halife ile görüştü

İstanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bahreyn Kralı Hamad Bin İsa El Halife ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, vefat eden Bahreyn Başbakanı Prens Halife Bin Salman El Halife'ye Allah'tan rahmet, merhumun yakınlarına ve Bahreyn halkına başsağlığı temennisinde bulundu.

Erdoğan, Türkiye-Bahreyn ilişkilerine ivme kazandıracak hususların da ele alındığı görüşmede, Türkiye ile Körfez ülkeleri arasındaki köklü tarihi, beşeri ve kültürel bağlara dayalı münasebetlerin geliştirilmesinin, bölgede karşı karşıya bulunulan pek çok müşterek sorunun çözümüne olumlu katkıda bulunacağına inandığını belirtti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fed Başkanı Powell: Gelecek birkaç ay zorlu olabilir
Beşiktaş, 5 oyuncusunda Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıktığını açıkladı
İngiltere’de salgının başından bu yana günlük Kovid-19 vaka sayısı ilk kez 30 bini aştı
İtalya'da son 24 saatte 37 bin 978 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi
Netanyahu: Pfizer'in Kovid-19 aşısı ocaktan itibaren İsrail'e gelmeye başlayacak

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahreyn Kralı Hamad Bin İsa El Halife ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahreyn Kralı Hamad Bin İsa El Halife ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Avustralya Başbakanı Morrison telefonda görüştü

Tekirdağlılar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı heyecanla bekliyor

Emine Erdoğan Milli Ağaçlandırma Günü'nü kutladı

Emine Erdoğan Milli Ağaçlandırma Günü'nü kutladı

Erdoğan'ın yeni ekonomi politikası uluslararası yatırımcılar için fırsatlar sunuyor

Erdoğan'ın yeni ekonomi politikası uluslararası yatırımcılar için fırsatlar sunuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü