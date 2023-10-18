Dolar
28.01
Euro
29.51
Altın
1,950.65
ETH/USDT
1,572.30
BTC/USDT
28,243.00
BIST 100
7,881.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye saldırıları devam ediyor. Sınır kenti Sderot'tan yayındayız MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü operasyonuyla terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Norveç kadın yapılanması sorumlularından Şirin Tokpınar, İstanbul'da yakalandı ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve İsrail Başbakanı Bünyamin Netanyahu ile görüşmelerinin ardından Tel Aviv’deki otelden çıkış yapacak
logo
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın bağımsızlık gününü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın 18 Ekim Bağımsızlık Günü'nü tebrik etti.

Kaan Bozdoğan  | 18.10.2023 - Güncelleme : 18.10.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın bağımsızlık gününü kutladı

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünyada eşi benzeri olmayan bir kardeşliğe sahip olduğumuz Can Azerbaycan'ın bağımsızlık yıl dönümünü en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev gardaşıma ve tüm Azerbaycan halkına bu gurur günü vesilesiyle Türkiye'nin selamını iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın paylaşımında Türkiye ve Azerbaycan'ın bayraklarının bulunduğu bir görsel de yer aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Norveç kadın yapılanması sorumlusu İstanbul'da yakalandı
İstanbul'daki İsrail protestosunda hayatını kaybeden Tüfekçi'nin cenazesi toprağa verildi
Bakan Fidan: Müslüman ülkeler, Filistin halkını teminat altına almalı, kalıcı barışın garantörleri olarak hareket etmeli
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan askerin Kahramanmaraş'taki ailesine şehadet haberi verildi
Türkiye'ye girmeye çalışan PKK/PYD'li terörist Suriye sınırında yakalandı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın bağımsızlık gününü kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın bağımsızlık gününü kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Filistin" diplomasisi

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesini paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir hastaneyi vurmak, İsrail’in en temel insani değerlerden yoksun saldırılarının son örneği

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir hastaneyi vurmak, İsrail’in en temel insani değerlerden yoksun saldırılarının son örneği
Azerbaycan'da, Türkiye ile "Mustafa Kemal Atatürk 2023" tatbikatı yapılacak

Azerbaycan'da, Türkiye ile "Mustafa Kemal Atatürk 2023" tatbikatı yapılacak
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Karabağ sorunu ebediyen kapandı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Karabağ sorunu ebediyen kapandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet