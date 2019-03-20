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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara ve Türkiye'de Pandora'nın kutusu açılmıştır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ankara ve Türkiye'de Pandora'nın kutusu açılmıştır, kimin ne olduğunu biliyoruz." dedi.

20.03.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara ve Türkiye'de Pandora'nın kutusu açılmıştır

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankapark açılış törenine katıldı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankapark (Wonderland Euroasia) açılış törenine katıldı. Erdoğan'ı törene gelişinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki ve eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek karşıladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankapark (Wonderland Euroasia) Açılış Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kim ne derse desin Türk milletinin en büyük güç kaynağı kardeşliğidir, dayanışmasıdır." dedi.

"Dünyada bu kadar kısa süre içerisinde bizim kadar ağır saldırılara maruz kalıp ayakta durabilecek bir başka ülke olmamıştır." diyen Erdoğan, "On binlerce kilometre öteden milletimizi tehdide yeltenen müstevlilere hak ettikleri cevabı vermek için sandıklara sahip çıkmalıyız." ifadesini kullandı.

Erdoğan, "Bu milletin en önemli özelliği, yaşadığı onca badireye rağmen her seferinde küllerinden yeniden doğmayı başarmasıdır." dedi.

'Bu ittifakta herkes var ama sadece millet yok'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ankara'yı sahte imzalarla senet imzalayanlara teslim edemeyiz. İstiyoruz ki Ankara emin ellerde 'devam' desin." şeklinde konuştu.

"(Millet İttifakı) Bu ittifak zahirde iki partiden teşekkül ediyor ancak ittifakın içine daldıkça tıpkı matruşka gibi içinden bölücüler, marjinaller çıkıyor, Taksim'de ezanı ıslıklayan edepsizler çıkıyor." ifadesini kullanan Erdoğan, şunları söyledi:

"İttifakı deştikçe içinden Pensilvanya'nın ve Kandil'in uzantıları çıkıyor. İttifakın önünü arkasını araştırdıkça ortaya, çıkar ağları, menfaat şebekeleri çıkıyor. İttifaka dikkatli şekilde bakınca ortaya bölücü örgütün uzantılarıyla yapılmış kirli, kanlı pazarlıklar çıkıyor. Bu ittifakta herkes var ama sadece millet yok.

Ankara ve Türkiye'de Pandora'nın kutusu açılmıştır, kimin ne olduğunu biliyoruz.

Ne böyle bir ittifaktan ne de bu ittifakın defolu adayından Ankara'ya bir hayır gelmez."

Sorulara dürüstçe cevap vermek yerine kaçmak, gazetecilere saldırmak, mızmızlanmak hiç kimseye bir fayda sağlamaz. Elbette Ankaralı kardeşlerim bunun hesabını sandıkta soracaktır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Millet bu oyunu gördü, tezgahın şifrelerini çözdü. Artık olanı olmamış sayamazsınız, hakikati hakaretle örtemezsiniz, gerçeği yalanla kapatamazsınız, güneşi balçıkla sıvayamazsınız, kirli iş birliklerinizi, kanlı pazarlıklarınızı artık saklayamazsınız." dedi.

Ankapark 31 Mart akşamına kadar ücretsiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankapark "Wonderland Euroasia"nın 31 Mart akşamına kadar ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı.

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