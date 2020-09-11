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Politika

CHP'li Kuşoğlu: Fransa aykırı çıkışlar yapıyor ama başarılı olması mümkün değil

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, "Fransa zaman zaman bu tür aykırı çıkışlar yapıyor. Doğu Akdeniz ile ilgili Yunanistan'ı destekleyerek Türkiye'ye yaptığı bu düşmanlık da bunlardan bir tanesi. Ama bunda başarılı olması mümkün değil." dedi.

Merve Yıldızalp Özmen   | 11.09.2020
CHP'li Kuşoğlu: Fransa aykırı çıkışlar yapıyor ama başarılı olması mümkün değil

Ankara

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, AA muhabirine, Doğu Akdeniz'deki gelişmelere ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un dün yaptığı açıklamalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Genel Başkan Yardımcısı Kuşoğlu, Yunanistan'ın, Kıbrıs Rum yönetiminin, Fransa'nın birçok ülke gibi Doğu Akdeniz konusunu iç meselelerinde kullandığını, konjonktür olarak Türkiye'yi yalnız gördükleri için bu durumdan istifade ettiğini belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "Türkiye provokasyonları artırıyor ve bu büyük ülkeye yakışmıyor. Türk halkı büyük bir halk ve başka şeyler hak ediyor. Biz Avrupalılar, Türk halkına değil Erdoğan hükümetine karşı açık ve sert olmalıyız. Erdoğan hükümetinin kabul edilemez davranışları bulunuyor." açıklamalarına tepki gösteren Kuşoğlu, şunları kaydetti:

"Bu bizim milli meselemizdir. Dış politika bizim için milli meseledir. İç meselelerde Erdoğan ve sorunları ayırırız ama milli meselelerde böyle bir ayrım yapamayız. İktidara böyle bir meselede sahip çıkıyoruz. Onların ayırdığı gibi Türk halkıyla Erdoğan iktidarını biz ayırmıyoruz tabii ki. Ayırmamamız lazım. Ama Avrupa Birliği, komşularımızla ilişkiler konusunda, Orta Doğu coğrafyası konusunda da dış politikamızın değişmesinin gerektiği kesindir. Fransa epeyden beri bu tür çıkışlar yapıyor. NATO içerisinde de geçmişte bu tür çıkışları oldu. Avrupa Birliği içerisinde de bu tür çıkışlarını görüyoruz. Macron'un çocukluğuna vereceğim ama Macron'dan önce de Fransa bu tür çıkışlar yapıyordu. Özellikle İngiltere, Almanya karşısında Fransa kendisini onlarla rekabet eden eşit bir güç olarak bulunduğu geri kalmışlığı hazmedemiyor tabii ki. Fransa zaman zaman bu tür aykırı çıkışlar yapıyor. Doğu Akdeniz ile ilgili Yunanistan'ı destekleyerek Türkiye'ye yaptığı bu düşmanlık da bunlardan bir tanesi. Ama bunda başarılı olması mümkün değil."

Kuşoğlu, hükümeti bu olayda desteklediklerini ancak hükümetin genel politikalarını hatalı bulduklarını da vurguladı.

Yunanistan'ın 15 Temmuz sonrası Türkiye'nin deniz ve hava gücünü küçümsediğini ve ölçemediğini belirten Kuşoğlu, Ege'de de çok haksız bir durum olduğuna işaret etti. Kuşoğlu, "Orada bizim olan, Lozan'a göre askeri gücün olmaması gereken adalara da askeri çıkarmalar yaptı. Bunlara müdahale etmek askeri açıdan çok zor, aynı zamanda maliyetli. Bazıları çok gerekli de değil ama bu durum sonuçta Yunanistan'ın şımarmasına sebep oldu. Görmek istemediğimiz, önemsemediğimiz bu durum Yunanistan'ı şımarttı." diye konuştu.



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