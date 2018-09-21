CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdoğdu, "Devletin şimdi 30,9 milyar lira yatırımlardan tasarruf edeceklermiş. 'Bunun ödeneği yok, bunları yapmayın.' dediğimizde kimse dinlemiyordu bizi." dedi.

İSTANBUL

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan "Yeni Ekonomi Programı"na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni Ekonomi Programı'nda 2018 için öngörülen cari açığın 36 milyar dolar olduğunu kaydeden Erdoğdu, şöyle devam etti:

"Temmuz ayına kadarki cari açık cari açık 33,1 milyar dolar, gerçekleşmiş zaten. Kalan 5 ay için öngörülen cari açık 2,9 milyar dolar. Geçen yıl son 5 ayda 22,5 milyar dolar cari açık var, bu önümüzdeki 5 ay yüzde 86 oranında düşecek ki hedef tutsun. 2,9 milyar dolar gerçekleşecek sadece. Son 5 ay sadece enerji ithalatı yapsak, bu rakamdan çok daha yüksek cari açık çıkıyor. Bu cari açık hedefinin tutmasını mümkün görmüyoruz."

Erdoğdu, programda kamu bütçesinde 75,9 milyar lira tasarruf öngörüldüğünü hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Bunun 59,9 milyar lirası harcama tasarrufu. Devletin şimdi yaptığı harcamalardan 59,9 milyar lira tasarruf edecekler. Nereden edecekler? 30,9 milyar lira yatırımlardan tasarruf edeceklermiş. Yani 'Yapılmış ihaleleri, başlanmışsa yüzde 40'ın altındaysa iptal edeceğiz.' diyorlar. Bütçede ödeneği olmayan bu kadar ihaleyi niye yaptın? Sizi uyarmadık mı? Özellikle Karayolları Genel Müdürlüğünde pazarlık usulü, davetiye usulü, yandaşa ihale vermek amacıyla yüzlerce ihale yaptınız. 'Bunun ödeneği yok, bunları yapmayın.' dediğimizde kimse dinlemiyordu bizi."

Merkez Bankasının 2 yıllık faiz oranlarının yüzde 24'e yükseldiğini kaydeden Erdoğdu, "Şu an iç ve dış kamu borcumuz, 1 trilyon lira. Buna faiz ödüyoruz. Kur hesabına bakarsak kuru bu kadar düşürmek için yepyeni ve fahiş faiz artışı yapacağınız da düşünülebilir, kamunun faiz yükü çok artacak. Projeksiyonlarda bunu görmedik." dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, programın tek umudunun ihracat artışı olduğunu ancak Türkiye'de ihracatın önemli miktarda ithalata bağlı olduğunu ifade etti.

Erdoğdu, programda çalışanlar, işçiler ve emeklilere ilişkin bir planlama bulunmadığını, sosyal korumaya yönelik herhangi bir fon tahsisi olmadığını öne sürdü.