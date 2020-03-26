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Politika

CHP'li Açıkel: Eğitimi merkeze alan kapsamlı bir teknoloji baharı başlatılmalıdır

CHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel, Türkiye'nin ihtiyacının, eğitimi merkeze alan, kapsamlı bir teknoloji baharının başlatılması gerektiğini.

Merve Yıldızalp Özmen   | 26.03.2020
CHP'li Açıkel: Eğitimi merkeze alan kapsamlı bir teknoloji baharı başlatılmalıdır

Ankara

CHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel, Türkiye'nin ihtiyacının, eğitimi merkeze alan, kapsamlı bir teknoloji baharının başlatılması ve öğrencilerin eğitime erişiminin önündeki engelleri kaldırarak, nitelikli ve sürdürülebilir bir eğitim ile teknoloji politikası oluşturulması olduğunu söyledi.

Açıkel, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 30 Nisan'a kadar okulların tatil olması ve uzaktan eğitimin devam etmesi kararının alındığını hatırlattı.

Milli Eğitim Bakanlığının uzaktan eğitim için kapsamlı bir eylem planının olmadığını, Bakanlığın Fatih Projesi gibi yanlış ve plansız teknolojik yatırımlarla yıllarca oyalandığını ileri süren Açıkel, uzaktan eğitim için televizyon yayınına mecbur kalınması ve bu bağlamda TRT üzerinden yeni kanallar kurulmasının AK Parti iktidarının eğitimde de çağın gerekli teknolojik düzeyini yakalayamadığını gösterdiğini savundu.

Eğitimde teknoloji destekli bir sürecin işlemediğini belirten Açıkel, uzaktan eğitimin başlamasıyla, iktidarın teknolojik ve içerik olarak da böyle bir uygulamaya hazır bulunmadığını iddia etti.

Pedagojik olarak uygun olmayan, tarihi çarpıtan ve endoktrinasyon amacı taşıyan bazı içeriklerin öğrencilere sunulmasının kabul edilemeyeceğini ifade eden Açıkel, böyle olağanüstü dönemlerde göz ardı edilebilecek teknik bazı aksaklıkların mümkün olduğunu, ancak bunun çok daha ötesinde bir plansızlık krizi yaşandığını öne sürdü.

Açıkel, şunları belirtti:

"Maalesef, eğitim teknolojilerine erişimin yaygınlaştırılması ve ülkemizin bilgi toplumuna dönüşümünü kolaylaştırmak için çok daha verimli geçirilmesi gereken yıllar, AKP iktidarı tarafından plansız bir şekilde tüketilmiştir. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun da sıklıkla vurguladığı, Türkiye'nin 5 temel sorunundan birisi olan eğitim konusunda da AKP, Türkiye'yi geriletmiş ve küresel liglerde rekabet edemez bir noktaya sürüklemiştir.

Türkiye'nin ihtiyacı, eğitimi merkeze alan bir şekilde, kapsamlı bir teknoloji baharının başlatılması ve memleketin dört bir yanındaki öğrencilerimizin eğitime erişiminin önündeki engelleri gerçekten kaldırarak, nitelikli ve sürdürülebilir bir eğitim ve teknoloji politikasıdır."

Genel Başkan Yardımcısı Açıkel, eğitime bütçeden ayrılan kaynağın artırılması ve etkin kullanımı ile MEB bütçesindeki yatırım bütçesine ayrılan payın planlı şekilde harcanmasının gerektiğini kaydetti.

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