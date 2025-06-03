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Eğitim

Öğretmenlerin isteğe bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) kadrolu öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvuru sonuçları açıklandı.

Abdullah Özkul  | 03.06.2025 - Güncelleme : 03.06.2025
Öğretmenlerin isteğe bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı

Ankara

MEB'den yapılan açıklamaya göre sonuçlar, "personel.meb.gov.tr" adresinde yayımlandı.

Ataması gerçekleşen öğretmenler, ilişik kesme işlemlerini 27 Haziran'dan itibaren yapabilecek.

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