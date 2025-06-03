Öğretmenlerin isteğe bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) kadrolu öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvuru sonuçları açıklandı.
Ankara
MEB'den yapılan açıklamaya göre sonuçlar, "personel.meb.gov.tr" adresinde yayımlandı.
Ataması gerçekleşen öğretmenler, ilişik kesme işlemlerini 27 Haziran'dan itibaren yapabilecek.
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