Dolar
42.61
Euro
49.63
Altın
4,202.75
ETH/USDT
3,150.90
BTC/USDT
92,034.00
BIST 100
11,265.13
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Brann Teknik Direktörü Freyr Alexandersson ve futbolcu Vetle Dragsnes, UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile oynayacakları maça ilişkin Brann Stadı'nda basın toplantısı düzenliyor.
logo
Eğitim

Okullarda Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası etkinliklerle kutlanacak

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), okullarda 12-18 Aralık'ta kutlanan Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında yerli üretimin önemi, doğal kaynakların korunması ve tasarruf kültürünün vurgulanacağı etkinlikler düzenlenecek.

Buğrahan Ayhan  | 10.12.2025 - Güncelleme : 10.12.2025
Okullarda Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası etkinliklerle kutlanacak

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, çocuklarda öz güven ve sorumluluk bilinci oluşturmak, milli, manevi ve kültürel değerleri benimseterek yerli üretim ve tüketimi teşvik etmek, çevre farkındalığı geliştirmek ve sağlıklı tüketim alışkanlıkları kazandırmak amacıyla okullarda her yıl Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kutlanıyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde yer alan beceri ve değerlerle uyumlu biçimde, çocuklar ve gençlerin üretken, vatansever ve sağlıklı bireyler olarak yetişmelerine, aynı zamanda yaşanabilir bir çevre bilinci kazanmalarına katkı sağlayacak şekilde kutlanacak.

Etkinliklerle, okulların yakın çevresindeki tarım, sanayi ve teknolojideki önemli gelişmeler ile üretilen ürünlerin bölgeye ve ülkeye sağladığı katma değerin önemine vurgu yapılacak.

Uygulanması planlanan etkinliklere veliler de dahil edilerek tasarruf kültürünün yalnızca okulda değil, ev ortamında da pekiştirilmesi sağlanacak.

Doğal kaynakların korunması ve israfın önlenmesi gibi temaları içeren etkinlikler düzenlenecek

Hafta boyunca okullarda yerli üretimin ekonomiye katkısı, tasarruf alışkanlıkları kazandırmak, ekonomik bilinç oluşturulması, yerel ürünlerin tanıtılması, coğrafi işaretli ürünlerin önemi, doğal kaynakların korunması, israfın önlenmesi ve çevre bilinci gibi birçok konu işlenerek bu temaları içeren etkinlikler yapılacak.

Ayrıca, okul öncesi çocuklar ile ilkokul ve ortaokul öğrencileri için hazırlanan dijital içeriklere Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden ulaşılabilecek.

Okul öncesi çocuklar için yerli malı etkinlik takvimi hazırlandı

Okul öncesi eğitim kademelerine yönelik hazırlanan "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası Etkinlik Takvimi"nde çocuklarda tasarruf bilincinin erken yaşlarda gelişmesini desteklemek hedeflendi.

Etkinlik takviminde, doğal kaynakların tanınması, geri dönüşüm, sıfır atık ve ileri dönüşüm uygulamaları, ihtiyaç-istek ayrımı, yerli üretim ve coğrafi işaretli ürünler, yatırım kavramının para, emek, zaman, bilgi ve doğa boyutlarıyla ele alınmasına yönelik çocuklara sunulan öğrenme deneyimlerinin zenginleştirilmesini sağlayacak içerikler oluşturuldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şanlıurfa'dan Gazze'ye 5 tır insani yardım gönderildi
Denizli'de 5,6 büyüklüğünde deprem senaryosuyla tatbikat yapıldı
SETA'da "Bir Yılın Ardından Suriye: Toparlanma ve Yeniden İnşa" adlı konferans düzenlendi
Dışişleri Bakanı Fidan: 8 Aralık Suriye halkı için yeni bir umut ve başlangıç oldu
İletişim Başkanı Duran: Biz insana hizmeti en yüce değer sayan bir medeniyetin mirasçılarıyız

Benzer haberler

Okullarda Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası etkinliklerle kutlanacak

Okullarda Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası etkinliklerle kutlanacak

10 soruda Milli Eğitim Akademisi

MEB'den özel eğitim merkezlerinin biyometrik kimlik doğrulama sistemine geçişiyle ilgili düzenleme

Akran zorbalığına karşı üç bakanlıktan kapsamlı mücadele

Akran zorbalığına karşı üç bakanlıktan kapsamlı mücadele
LGS kapsamındaki merkezi sınava yönelik birinci örnek soru kitapçıkları MEBİ'de yayımlandı

LGS kapsamındaki merkezi sınava yönelik birinci örnek soru kitapçıkları MEBİ'de yayımlandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet