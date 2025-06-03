Dolar
39.15
Euro
44.65
Altın
3,359.41
ETH/USDT
2,606.90
BTC/USDT
105,217.00
BIST 100
9,267.33
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara’da “Dünya Gıda Güvenirliği Etkinliği”nde konuşuyor
logo
Eğitim

Anadolu Üniversitesi açıköğretim programlarının bahar dönem sonu sınav sonuçları açıklandı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi'nin 24-25 Mayıs'ta yapılan bahar dönem sonu sınavı sonuçları açıklandı.

Deniz Açık  | 03.06.2025 - Güncelleme : 03.06.2025
Anadolu Üniversitesi açıköğretim programlarının bahar dönem sonu sınav sonuçları açıklandı

Eskişehir

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, 4 oturumda gerçekleştirilen 2024-2025 Bahar Dönemi Açıköğretim Sistemi programlarının dönem sonu sınavı sonuçları ilan edildi.

Öğrenciler sınav sonuçlarına "aof.anadolu.edu.tr" internet adresinden erişebilecek.

Açıköğretim Sistemi yaz okulu sınavı ise 16 Ağustos'ta yapılacak.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem
Kurban Bayramı'nda sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde olacak
Boğulmalara karşı zamanla yarışan sağlık ekipleri tatbikatlarla zinde kalıyor
Diyanet İşleri Başkanlığından hacılar için "Adım Adım Hac İbadeti" infografiği
Çankırı'da yıldırım isabet eden evde hasar oluştu

Benzer haberler

Anadolu Üniversitesi açıköğretim programlarının bahar dönem sonu sınav sonuçları açıklandı

Anadolu Üniversitesi açıköğretim programlarının bahar dönem sonu sınav sonuçları açıklandı

Eskişehir Anadolu İmam Hatip Lisesi törenle açıldı

Bakan Bayraktar: Gabar Dağı'ndaki petrol üretiminden her yıl 2 milyar dolar kasamıza para geliyor

Eskişehir'de tırmanma yarışı görevlilerini taşıyan midibüsün yoldan çıkması sonucu 28 kişi yaralandı

Eskişehir'de tırmanma yarışı görevlilerini taşıyan midibüsün yoldan çıkması sonucu 28 kişi yaralandı
Bakan Uraloğlu: Lojistik sektöründe demir yolu kullanımını artırmak için çalışmaları başlattık

Bakan Uraloğlu: Lojistik sektöründe demir yolu kullanımını artırmak için çalışmaları başlattık
Bakan Uraloğlu: Demir yolu ağımızı 2028'e kadar 17 bin 500 kilometreye yükseltmeyi hedefliyoruz

Bakan Uraloğlu: Demir yolu ağımızı 2028'e kadar 17 bin 500 kilometreye yükseltmeyi hedefliyoruz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet