logo
Politika

CHP Parti Meclisi, 39. Olağan Kurultay gündemiyle toplanacak

CHP Parti Meclisi (PM), kasımda yapılması planlanan 39. Olağan Kurultay'ın tarihinin belirlenmesi gündemiyle 23 Ekim Perşembe günü toplanacak.

Alper Şaşmaz  | 21.10.2025 - Güncelleme : 21.10.2025
CHP Parti Meclisi, 39. Olağan Kurultay gündemiyle toplanacak

Ankara

AA muhabirinin parti kaynaklarından edindiği bilgiye göre, bugüne kadar 22'si olağanüstü, 60 kurultay toplayan CHP'de, 39. Olağan Kurultay'ın kasımda yapılması planlanıyor.

CHP tüzüğüne göre, iki yılda bir toplanan olağan kurultayın tarihini, yerini ve saatini belirleme yetkisi PM'de bulunuyor.

Perşembe günü CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezinde toplanacak PM'de, kurultay tarihinin belirlenmesi bekleniyor.

Kurultayda 1300'ü aşkın delege sandığa gidecek

Tüzüğe göre, Kurultay, doğal ve seçilmiş üyelerden oluşuyor. Doğal üyeler; Genel Başkan, PM üyeleri, TBMM'nin partili üyeleri, Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı ve üyelerinden oluşurken, seçilmiş üyeler ise il kongrelerinde o ilin TBMM üye sayısının iki katı olarak seçilen kurultay delegeleri arasından belirleniyor.

Partide, 22 Ekim Çarşamba tamamlanacak il kongrelerinin ardından 1200 kurultay delegesi belirlenmiş olacak. Doğal üyelerle 1300'ün üzerinde delegenin 39. Olağan Kurultay'da sandık başına gitmesi bekleniyor.

Yüksek Seçim Kurulunun, nüfus verileri kapsamında illerin milletvekili sayıları dağılım tablosuna göre, CHP'nin İstanbul'dan 192, Ankara'dan 74 ve İzmir'den 56 delege çıkarması öngörülüyor.

