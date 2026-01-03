Dolar
Politika

AK Parti Genel Başkanvekili Ala'dan CHP Genel Başkanı Özel'e tepki

AK Parti Genel Başkanvekili Ala, "Sayın Cumhurbaşkanımız, küresel ve bölgesel meselelerin çözümünde inisiyatif alan erdemli bir dış politikaya dayalı saygın bir liderler diplomasisi yürütmektedir." ifadesini kullandı.

Utku Şimşek  | 03.01.2026 - Güncelleme : 03.01.2026
AK Parti Genel Başkanvekili Ala'dan CHP Genel Başkanı Özel'e tepki

Ankara

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, NSosyal hesabından, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına yönelik yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanı olarak küresel ve bölgesel meselelerin çözümünde inisiyatif alan erdemli bir dış politikaya dayalı saygın bir liderler diplomasisi yürütmektedir. Dünya ve ülke gerçeklerinden bihaber, bütün meselesi Silivri'nin sözcülüğünden ibaret olanların, ötesinde dış politikaya ilişkin hiçbir vizyonu olmayanların söylediği sözler lafügüzaftır." 

