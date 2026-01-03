Dolar
Politika

CHP'de yeni yılın ilk MYK'si 5 Ocak, PM'si 8 Ocak'ta toplanacak

CHP'de yeni yılın ilk Merkez Yönetim Kurulu (MYK) 5 Ocak Pazartesi, Parti Meclisi (PM) ise 8 Ocak Perşembe günü toplanacak.

Abdullah Özkul  | 03.01.2026 - Güncelleme : 03.01.2026
CHP'de yeni yılın ilk MYK'si 5 Ocak, PM'si 8 Ocak'ta toplanacak

Ankara

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığındaki 2026'nın ilk MYK toplantısı 5 Ocak Pazartesi saat 11.00'de parti genel merkezinde başlayacak.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Toplantıda, yeni yıl hedefleri, siyasi gelişmeler, tutuklu belediye başkanlarının süren davaları ve etkinlik takvimi görüşülecek, dış politika ve ekonomiye dair değerlendirmeler yapılacak.

Yeni yılın ilk PM toplantısı ise 8 Ocak Perşembe saat 13.30'da yapılacak.

Özel'in sunuşuyla başlayacak toplantının gündeminde, 2025'in değerlendirmesi ve 2026 için parti politikalarına dair görüş ve öneriler, örgüt ve saha çalışmalarına dair öneri ve beklentiler yer alacak, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmalarına dair bilgilendirme ve rapor yazım süreci değerlendirmesi olacak.

Öte yandan Özel'in pazartesi MYK'nin ardından kapalı grup toplantısı yapması, salı ise TBMM'de Grup Toplantısı'nda konuşması bekleniyor.

CHP'nin İstanbul'un her ilçesinde gerçekleştirdiği "Millet iradesine sahip çıkıyor" mitingi 7 Ocak Çarşamba günü İstanbul Beykoz'da yapılacak.

Genel Başkan Özgür Özel'in, 9 Ocak Cuma günü Doğu ve Güneydoğu bölgelerindeki kanaat önderleriyle, 10 Ocak Cumartesi günü ise 81 il başkanıyla parti genel merkezinde toplantı yapması planlanıyor.

