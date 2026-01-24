Dolar
43.37
Euro
51.38
Altın
4,986.40
ETH/USDT
2,961.50
BTC/USDT
89,350.00
BIST 100
12,992.71
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Gazeteci-yazar Uğur Mumcu, ölümünün 33. yılında anıldı

Gazeteci-yazar Uğur Mumcu, ölümünün 33. yılında bombalı saldırıya uğradığı evinin önünde anıldı.

Abdullah Sarica  | 24.01.2026 - Güncelleme : 24.01.2026
Gazeteci-yazar Uğur Mumcu, ölümünün 33. yılında anıldı Fotoğraf: Osmancan Gürdoğan/AA

Ankara

Anma törenine, Mumcu ailesinin yanı sıra CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'li bazı milletvekilleri ve ilçe belediye başkanları ile vatandaşlar katıldı.

Özel, tören öncesinde Mumcu'nun evinde eşi Güldal Mumcu ve çocuklarıyla görüştü.

Görüşmenin ardından Mumcu ailesi ve Özel, Faili Meçhuller Anıtı'na ve Mumcu'nun hayatını kaybettiği alana karanfiller bıraktı, burada mum yaktı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

"Türkiye siyasi tarihinin en karanlık sayfalarından bir tanesi"

Törenin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Özgür Özel, "33 yıllık bitmeyen bir acının, yüreklerde sönmeyen bir ateşin" yıl dönümünde olduklarını söyledi.

Uğur Mumcu'yu katledildiği yerde bir kez daha andıklarını belirten Özel, 24 Ocak 2001'de Diyarbakır'da uğradığı silahlı saldırıda şehit olan Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ile 24 Ocak 2007'de vefat eden eski Dışişleri ve Kültür Bakanlarından İsmail Cem'e de Allah'tan rahmet diledi.

Mumcu cinayetini, "Türkiye siyasi tarihinin en karanlık sayfalarından bir tanesi" olarak nitelendiren Özel, şunları kaydetti:

"Bir kısmı aralanır gibi olmuş ama dönemin bakanlarının tabiriyle 'Bir tuğla çekersek bütün duvar yıkılır.' demişlerdir. O çekilmeyen tuğlalardan halen karşımızda bir duvar örülüdür. Maalesef bu iktidar döneminde de bu tuğlaları sökmeye kimse niyetlenmediği gibi yeni yeni duvarlar ördüler.

Bu duvarların hepsini yıkmaya, o tuğlaların hepsini tuzla buz etmeye ve Uğur Mumcu'nun bir gün aziz hatırasının önüne hem geçmişteki bütün karanlık olaylar hem de bundan sonra bu tip karanlık olayların, bu tip kara düzenlerin devam etmediği bir iktidar gününde burada olmayı ümit ediyoruz. Onun için de var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
THY'den Kuzey Amerika'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle sefer iptali
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran: Yürütülen çalışmalar, geleceğin Türkiye'sine sağlam bir miras bırakıyor
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu: Türkiye Yüzyılı'mızın bir parçası terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefimiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın Şehir Hastanesi’nin açılışını gerçekleştirdi
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi: Gazze ateşesini ihlal etmeyi ve bölge ülkelerini bölme girişimlerini reddediyoruz
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Gazeteci-yazar Uğur Mumcu, ölümünün 33. yılında anıldı

Gazeteci-yazar Uğur Mumcu, ölümünün 33. yılında anıldı

TADİV, Türk dünyasının farklı coğrafyalarındaki katliamları anmak için program düzenledi

TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

Bakan Bolat, CHP Genel Başkanı Özel'in gümrük muafiyeti eleştirilerine yanıt verdi

Bakan Bolat, CHP Genel Başkanı Özel'in gümrük muafiyeti eleştirilerine yanıt verdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet