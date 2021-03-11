CHP Grup Başkanvekili Özel: Kovid-19 aşısı insanlığın ortak kazanımı olmalı
CHP Grup Başkanvekili Özel, DTÖ'nün Kovid-19 aşısı talebinin bazı ülkelerce veto edilmesine ilişkin "Bu kadar haksız, ahlak dışı bir vetoyu bütün dünya halklarının ve tarihin önünde kınıyoruz. Aşının insanlığın ortak malı olması gerekiyor." dedi.
TBMM
Özgür Özel, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) aşıya ilişkin bilgilerin yoksul ülkelerle paylaşılmasına yönelik talebinin, İngiltere, İsviçre, AB ülkeleri ve ABD tarafından veto edilmesini eleştirdi.
Özgür Özel, şöyle devam etti:
"Tam olarak insanlığın öldüğü noktadayız. Adaleti, ahlakı buysa hakikaten batsın bu dünya ve batar bu dünya. Geçen sene Çin'de 4 yoksul Çinli, bir hayvan pazarında yarasa çorbası içti. 4 yoksul Çinli'nin içtiği bu çorba, 1 senede dünyanın son yüzyılda yaşadığı en büyük felaketine dönüştü. Çin'deki yoksulluk umurunda olmayan İngiltere Başbakanı yoğun bakıma girdi, ABD Başkanı hastanede yattı, bu ülkelerde insanlar hayatlarını kaybettiler. Kıtadan kıtaya füze atmak marifet değil, virüslere engel olmak marifet. Bunun için aşı lazım ve aşının insanlığın ortak malı, kazanımı olması gerekiyor."
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, DTÖ'ye yazdığı mektupta aşının ücretsiz ve adaletli olması gerektiğini belirttiğini aktaran Özel, "Bu kadar haksız, ahlak dışı, meselenin farkında olmayan bir vetoyu, bütün dünya halklarının ve tarihin önünde kınıyoruz. Bir alçaklık olarak görüyoruz. Bu aşı, belli zengin ülkelerin zenginliğini sürdürmek, sömürmek için kullanılacaksa eğer yazıklar olsun. Böyle dünya düzeni olmaz olsun. Böyle dünya düzenine itiraz etmeyen Türkiye'nin yöneticileri de olmaz olsun." sözlerini sarf etti.
"Tehlike çanları herkes için çalmaya başladı"
CHP'li Özel, bugün itibarıyla hasta ve aktif vaka sayısında artış görüldüğünü ve tehlike çanlarının herkes için çalmaya başladığını söyledi.
Milletvekillerine aşı yapılması halinde Meclis çalışanları ve parlamento muhabirlerinin de aşılanması gerektiğini söylediklerini aktaran Özel, "Türkiye'nin en yüksek oranda hastalanan meslek grubuyla doğrudan çalışan çalışma arkadaşlarımız ve basın emekçilerine aşı halen daha yapılmadı. Bu konuda Meclis Başkanı'na çok samimi bir çağrıda bulunuyoruz, bugünden tezi yok Sağlık Bakanı ile tekrar konuşmalısınız. Madem aşı var, bu kadar kritik önemdeki bir kitlenin aşılanması lazım." şeklinde konuştu.
"Bakalım Destici ne diyecek?"
Özgür Özel, bir gazetecinin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın, partisinin Seçim Kanunu'nda değişiklik çalışması hakkındaki açıklamalarına ilişkin değerlendirmesini sorması üzerine, Hazine yardımının baraja tabi olmaması gerektiğini söyledi.
Bunun en önemli savunucularından birinin Cumhur İttifakı'na destek veren BBP Genel Başkanı Mustafa Destici olduğunu anlatan Özel, "Sayın Destici 'Yüzde 3 yüksek, aşağıya çekilmeli, bütün partiler almalıdır.' diyordu. 'Hazine yardımını en az 5'e ya da 7'ye çıkaralım.' diyorlar. Bakalım Destici ne diyecek?" şeklinde konuştu.
Yazıcı'ya barajdaki esnekliğin nedenini soran Özel, şunları kaydetti:
"Anketlere bakıyor. Küçük ortağın altında kalmayacağı kadar düşük, yeni kurulan partilerin üstüne çıkamayacağı kadar yüksek bir baraj. Böyle siyaset mi, hesap mı olur? Hesabı şu, MHP 6 alacaksa barajı 5 yapacaklar. Yeni partilerin yollayacağı milletvekillerini, barajı geçen partiler toplasın. CHP için parti bazında avantajlı görünür ama ahlaki bulmadığımız için ilk günden beri karşıyız. Refah Partisi, MHP, Doğru Yol, ANAP baraj altı kaldı, biz karşıydık. CHP, barajın tamamen ortadan kalkmasını savunuyor. Sıfır baraj ve bütün partilere hazine yardımı. AK Parti'nin hesabı, MHP'nin takılmayacağı, diğerlerinin aşamayacağı baraj mühendisliği. Böyle mühendislikler hep milletin kararına toslar ve orada tükenirler."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.