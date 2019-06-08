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Politika

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan köy ziyaretleri

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çatalca'da köy ziyaretlerinde bulundu.

Zeynep Rakipoğlu   | 08.06.2019
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan köy ziyaretleri

İstanbul

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çatalca'daki Örencik, Ormanlı ve Aydınlar köylerini ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi. 

Köylerdeki vatandaşlarla selamlaşan Kılıçdaroğlu, bir kıraathanede köylülerle çay içip sohbet etti.

Kılıçdaroğlu, daha sonra Örencik Mahalle Muhtarlığı'nı da ziyaret etti.

Ziyaret sırasında vatandaşların hatıra fotoğrafı çektirme taleplerini geri çevirmeyen Kılıçdaroğlu, gördüğü çocuklarla ilgilendi, bir vatandaşın isteği üzerine de akrabasıyla görüntülü konuşma yaptı.

Kılıçdaroğlu, daha sonra bir köy sakininin bahçesinden topladığı salatalığı vatandaşlara ikram etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ziyaretlerinde CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da eşlik etti.


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