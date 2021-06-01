CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Umarım kısa süre içerisinde normalleşme yüzde 100 olur
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Kovid-19 salgınıyla mücadelede normalleşme sürecinin başladığını belirterek, "Umarım kısa süre içerisinde normalleşme yüzde 100 olur. Dünyadaki insanlar maskelerini atarlar ve sağlıklı bir dünyada yaşamış oluruz" dedi.
TBMM
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında, Rize İkizdere'deki taş ocağı projesine tepki gösteren kadınların bugün toplantıda yer aldığını dile getirdi.
Kılıçdaroğlu, İkizdere’den gelen kadınların sadece ağacın, suyun, havanın değil, o bölgede yaşayan bütün canlıların da korunmasını istediklerini aktardı.
Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Ayşe Begüm Onbaşı'yı da tebrik eden Kılıçdaroğlu, "Kendisine yürekten teşekkür ederiz. Bu sporcuya sahip çıkan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş başta olmak üzere bütün ekibine, EGO Spor Kulübünün yöneticilerine de teşekkür etmek bizim görevimizdir." diye konuştu.
Basketbolda EuroLeague şampiyonluğunu kazanan Anadolu Efes’in de herkesi mutlu ettiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Hem Ayşe Begüm Onbaşı’ya hem Anadolu Efes’e yürekten teşekkürlerimizi sunuyoruz." ifadesini kullandı.
"Isparta gülünün korunması lazım"
Kılıçdaroğlu, geçen hafta perşembe günü Isparta ve Burdur’u ziyaret ettiğini, burada vatandaşlarla bir araya geldiğini ve Isparta’da saat 05.00'te gül toplamaya gittiğini anlattı.
Gül bahçesinde kadınlarla beraber hasat yaptığını, onların sorunlarını dinlediğini belirten Kılıçdaroğlu, kendisine aktarılan sorunları çözmenin boyunlarının borcu olduğunu söyledi.
Isparta’nın, dünyanın gül merkezi olduğunu ve Isparta gülünün korunması gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:
"Isparta’nın, gül sektörünün merkezi olmanın dışında, o merkezin de büyütülmesi lazım. Gülden elde edilen ürünler yurt dışına satılıyor, altından daha değerli ama değerini ne hikmetse siyaset bir türlü kavrayamadı. Ne istiyorsunuz? Dövizi yok, şuyu yok, buyu yok. Toprakta gülü ekiyor, sabahın köründe topluyor, ondan gül yağı çıkarıyor, çalışıyor ve büyük bir kısmını ihraç ediyor, kendi ülkesine döviz getiriyor. Korunması lazım, büyütülmesi lazım, varsa sorunlarının çözülmesi lazım. Kendi ülkesine döviz getiren bir tarım alanı bu, bunun korunması gerekiyor. Taban fiyatın bu yıl, en az 7,5 lira olması lazım."
Gül yağının, dünyanın her tarafına, özellikle de Fransa’ya gönderildiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Isparta bu kadar değerli bir altını elinde tutuyor. O altını büyütecek olan siyaset kurumu. Umarım siyasetçi bunun gereğini yerine getirir." dedi.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin 41 ilde kuraklık yaşandığını açıkladığını, bazı illeri ziyaret eden milletvekillerinin bu durumu doğruladığını aktardı. Dünyada ısınmanın arttığını vurgulayan Kılıçdaroğlu, bu nedenle tarım ve sulama konusunda iktidarın önlem alması gerektiğini belirtti.
"Aşılamada iş yeri sahipleri ve çalışanlarına öncelik verilmeli"
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Kovid-19 salgınında normalleşmeye gidildiğini anımsatarak, "Normalleşme başladı. Umarım kısa süre içerisinde normalleşme yüzde 100 olur. Sadece biz değil, bütün dünyadaki insanlar maskelerini atarlar ve daha güzel, huzurlu ve sağlıklı bir dünyada birlikte yaşamış oluruz." diye konuştu.
Aşılamada iş yeri sahipleri ve çalışanlarına öncelik verilmesi gerektiğini, bu şekilde daha sağlıklı bir sürecin başlatılabileceğini dile getiren Kılıçdaroğlu, kiralardaki stopajın kaldırılmasını, icra dairelerinin işlemleri ile esnafın banka ve kooperatif kredilerinin faizlerinin ertelenmesini ve esnafın kredi kartı borçlarının faizsiz ötelenmesini talep etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.