Euro
8.98
Dolar
7.53
BIST 100
1,541.98
Altın
1,701.05
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Kadına yönelik şiddeti hep birlikte kınıyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla görüntülü mesaj yayımladı.

Hamdi Çelikbaş   | 07.03.2021
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Kadına yönelik şiddeti hep birlikte kınıyoruz

Ankara

Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile kamera karşısına geçerek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne ilişkin değerlendirmelerini Twitter hesabından paylaştı.

Görüntülü mesajda ilk konuşan Selvi Kılıçdaroğlu, "Yarın Emekçi Kadınlar Günü'nü hep beraber kutlayacağız mı diyeceğim artık bilemiyorum. Herkes bir şeyler söyleyecek ama bu kadar kadına şiddetin olduğu bir dönemde pek gönül rahatlığıyla onu da kutlayamayacağız gibime geliyor." ifadelerini kullandı.

Herkesin el ele vermesi gerektiğini dile getiren Selvi Kılıçdaroğlu, "Bunun için çalışan insanlar var, kadın, erkek ama elimizde İstanbul Sözleşmesi gibi bir sözleşmemiz de var. Sanki bundan biraz geri adım atılıyormuş gibi zaman zaman yani öyle bir algı da oluşuyor. Üzülüyoruz tabi kahroluyoruz yani." dedi.

"Türkiye'yi bu ayıptan kurtaracağız"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da kadına yönelik şiddeti hep birlikte kınadıklarını vurgulayarak, "Gereğini yapıyor muyuz? Bu konuda endişelerim var." görüşünü paylaştı.

Kılıçdaroğlu, "Artık bu utancı üzerimizden atmak zorundayız. Birlikte kadın, erkek, mücadele ederek, hak mücadelesi, adalet mücadelesi vererek, birlikte yapacağız, sözümüz söz bu şiddeti sonlandıracağız. Türkiye'yi bu ayıptan kurtaracağız. Kadınların bu anlamlı günü kutlu olsun. Onları yürekten kutluyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de son 24 saatte 11 bin 187 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 65 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 524 bini geçti
Filistin'de Kovid-19 salgınında vaka sayısındaki korkutan artış sürüyor
Afrika'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 105 bin 718'e yükseldi
Koronavirüsle mücadele eden kadın sağlık çalışanları hem evde hem işte mesai harcıyor

Benzer haberler

İletişim Başkanlığından Dünya Kadınlar Günü'ne özel şarkı ve klip

İletişim Başkanlığından Dünya Kadınlar Günü'ne özel şarkı ve klip

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Kadına yönelik şiddeti hep birlikte kınıyoruz

Antalya'da 11 kız kardeşli 70 yaşındaki kadının 62 yıllık çobanlık hikayesi ilgi çekiyor

Kadınlar pek çok iş kolunda alın teri döküyor

Kadınlar pek çok iş kolunda alın teri döküyor
CHP'den şiddet mağduru 213 kadına yardım eli

CHP'den şiddet mağduru 213 kadına yardım eli
CHP Sözcüsü Öztrak: Milletçe yüreğimiz dağlandı

CHP Sözcüsü Öztrak: Milletçe yüreğimiz dağlandı